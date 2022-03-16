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Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen canlı 16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 36.463.854,84 TL devretti. millipiyangoonline.com'dan yayınlanan Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile ikramiye bilgileri tek tıkla öğrenilecek. Peki, bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden ve pazartesi, çarşamba, cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den saat 21.30'da canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki heyecan dolu çekilişte 36 milyon TL'yi aşan ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı 16 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online