Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş sonrası kazandıran numaralar ilan edildi. 12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 34.525.987,62 TL devretti. Gözler şimdi bu akşam kazandıran numaralarda. Peki, 12 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Şans oyunu meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranından kazandıran numaralar erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan da gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı: 12 Mart 2022 Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online