Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye devretti! İşte 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde, katlanan büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği 20 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam 63.677.809,77 TL devretti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'dan sorgulanacak. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili detaylar.
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Eylül Pazartesi günü saat 21.30'da tamamlandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan online olarak sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile beraber kazandıran numaralar millipiyangoonline'dan yayınlanıyor. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.