Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu: 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! Tıkla sorgula
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar bu akşamki çekiliş sonrası millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. 26 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları yine zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturacak. İşte sorgulama ekranı ve detaylar....
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26 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından şanslı numaralar belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına göre kazandıran numaralar, 44, 71, 74, 76, 83, 87 ve joker 37 oldu. Aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21:30'da yapıldı. Sonuçlar çekiliş sonrası ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.