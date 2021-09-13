Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu: 212 milyon TL'yi aşan ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları yapılan çekilişin ardından ilan edildi. En son 211.600.050,71 TL'lik ikramiyenin devrettiği Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde, katlanan büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Heyecanla beklenen 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212.285.211,50 TL'lik dev ikramiye 6 bilen 1 kişiye çıktı... Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar ile Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'dan sorgulanacak. İşte, 13 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili bilgiler.
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13 Eylül Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da tamamlandı. Çılgın Sayısal Loto'da şimdiye kadar verilmiş olan en büyük ikramiye olan 212 milyon TL sahibini buldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Aşağıdaki linkten Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Dev ikramiyenin kazandıran şanslı numaralar 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve joker numara 76 oldu. Şimdiye kadar verilmiş olan en büyük ikramiye olan 212 milyon TL Çılgın Sayısal Loto'nun 110. çekilişinde bir kişiye çıktı.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.