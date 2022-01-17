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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 117 milyon TL'yi aştı! 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. 17 Ocak tarihinde gerçekleşen canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamlar noter huzurunda belirlendi. Zengin olmak isteyenlerin ilgi gösterdiği bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre tam 117.984.379,44 TL, 6 bilen çıkmayınca devretti. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulamadan tek tıkla hızlı sorgulanabilecek. Peki, bu akşam hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 117 milyon TLyi aştı 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

17 Ocak 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekiliş saat 21:30'da başladı. Bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı ve büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 117 milyon TLyi aştı 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: Büyük ikramiye 117 milyon TLyi aştı 17 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online