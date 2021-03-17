Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!17 Mart Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam düzenlenen çekiliş sonrası ilan edildi. Sisal Şans tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından kazandıran şanslı numaralar millipiyangoonline'da erişime açıldı. Oynadıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranında. İşte, 17 Mart Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı
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17 Mart Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.