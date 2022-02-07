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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 7 Şubat 2022 millipiyangoonline.com'da AÇIKLANDI - Çılgın Sayısal Loto sonucu canlı çekiliş sorgulama ekranı

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar belirlendi. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 127.638.652,91 TL'lik dev ikramiye devretti. Heyecanla beklenen 7 Şubat Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan sorgulanabilecek. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 7 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

1/3Çılgın Sayısal Loto sonuçları 7 Şubat 2022 millipiyangoonline.comda AÇIKLANDI - Çılgın Sayısal Loto sonucu canlı çekiliş sorgulama ekranı

7 Şubat tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Şans oyunu meraklıları tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan canlı Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye katlanarak 127.638.652,91 TL'ye ulaştı. 7 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/37 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/3ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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