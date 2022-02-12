Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı - 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: Dev ikramiye devretti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...#Galatasaray
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak... Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Gerilimin doruğunda kritik temas Açıklamalar art arda geldi... Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! Açıklamalar art arda geldi... 'Bedeli ağır olur'#Putin
Galatasarayın galibiyet hasreti 6 maça çıktıGalatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı#Galatasaray
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Ağır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladıAğır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı! Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladı#Koronavirüs
Rusyadan flaş açıklama ABDye ait denizaltı tespit edildiRusya'dan flaş açıklama! 'ABD'ye ait denizaltı tespit edildi'#RUSYA
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı - 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: Dev ikramiye devretti

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişin ardından erişime açıldı. Şans oyunu oynayanların heyecanla beklediği 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından Milli Piyango Online'in internet sitesinden yayınlandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre bu akşam 130.073.296,23 TL bir sonraki çekilişe devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamaları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı - 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: Dev ikramiye devretti

12 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar açıklandı. Bu akşam devreden ikramiye tutarı 130 milyon TL'yi geçti. Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/412 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. 6 bilen çıkmayınca Çılgın Sayısal Loto devretti. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği çekilişte devreden ikramiye tutarı 130.073.296,23 TL oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı - 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: Dev ikramiye devretti

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online