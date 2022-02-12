Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 sorgulama ekranı - 12 Şubat Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı: Dev ikramiye devretti

12 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin hemen ardından sonuç sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar açıklandı. Bu akşam devreden ikramiye tutarı 130 milyon TL'yi geçti. Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.



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