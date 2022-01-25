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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 millipiyangoonline sorgulama ekranı! 24 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango Online#Sisal Şans

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda yapıldı. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan 24 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 121.016.089,72 TL devretti. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline üzerinden online erişime açıldı. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri? İşte, 24 Ocak Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.

1/3Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 millipiyangoonline sorgulama ekranı 24 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

24 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı yayınlandı. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/3ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto 24 Ocak çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak.

3/3ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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