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Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da

#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar bu akşam belli oldu. Şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi ile şanslı numaralar noter huzurunda belirlendi. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 125.259.964,49 TL devretti. Milli Piyango Online'ın internet sitesi millipiyangoonline.com ve mobil uygulamadan Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulamaları tek tıkla gerçekleşecek. İşte, 2 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuç ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

2 Şubat 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ile Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulamaları erişime açıldı. Büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan ya da www.millipiyangoonline.com internet adresinden gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/42 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 ŞUBAT ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. 2 Şubat 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

4/4Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2022 çekiliş sorgulama ekranı: 2 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.comda

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto#Sisal Şans#Milli Piyango Online