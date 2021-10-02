Çılgın Sayısal Loto sonuçları 2021 millipiyangoonline sorgulama ekranı! 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline'dan online erişime açıldı. Şans oyunu müdavimleri tarafından heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 68.757.185,32'lik büyük ikramiye devretti. İşte, 2 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. Heyecan dolu çekilişte büyük ikramiye devretti. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekran üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye devretti. 515.255,10 TL 1 kişiye çıktı. 1.866,85 TL kazanan kişi sayısı ise 276 oldu. Çılgın Sayısal Loto 2 Ekim çekilişinde kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.