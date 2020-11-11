Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! Çılgın Sayısal Loto 11 Kasım canlı çekiliş sonuçları açıklandı
11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Zengin olmak isteyen ve kuponlarını yatıran şans oyunu tutkunları 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile hayallerine kavuşuyor. Sisal Şans tarafından Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Çekilişler her hafta canlı yayında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan numaralar 12, 20, 38, 72, 74, 87 ve joker 14 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. Çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte, 11 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.