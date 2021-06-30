Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da: İşte 30 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da kamuoyuna duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 30 Haziran Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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30 Haziran 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Aşağıda yer alan ekran üzerinden bu akşamki Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir, kupon sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.
Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen seç
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.