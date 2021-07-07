MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!
GeriGündem Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 22:58 | 

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

7 Temmuz 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI

2ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.

3NASIL OYNANIR

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi