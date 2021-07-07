Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bu akşam büyük ikramiye sahibini aradı. 7 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından ikramiye kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. İşte, Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
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7 Temmuz 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz
Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.