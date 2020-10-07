Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 7 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oluyor
Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 7 Ekim Sayısal Loto çekilişinin sonuçları saatler sonra, Milli Piyango Online ekranı üzerinden açıklanacak. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce kişi, çekiliş saatini bekliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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Çılgın Sayısal Loto’da haftanın ikinci çekilişi için geri sayım devam ediyor. 7 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları kısa bir süre sonra belli olacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.