Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 30 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta belirli günlerde düzenlenen çekilişin ardından belli oluyor. Sisal Şans tarafından bu akşam yapılacak çekilişin ardından sonuçlar açıklanacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından, 30 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline'da yayınlanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? İşte çekiliş saati ve bilet sorgulama ekranı
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftada üç kez düzenleniyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak çekilişte kazandıran numaralar açıklanacak. 30 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.