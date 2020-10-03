Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oluyor…
Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın üçüncü Sayısal Loto çekilişi bu ay 3 Ekim Cumartesi gününe denk geliyor. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce şans oyunu tutkunu çekiliş saatini bekliyor. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? İşte 3 Ekim Sayısal Loto sonuçlarının belli olmaya başlayacağı saat….
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3 Ekim tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Her çekiliş gününde olduğu gibi Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek ve çekiliş sonuçları Millipiyangoonline ekranı üzerinden paylaşılacak.
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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da canlı olarak takip edilebilecek.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.