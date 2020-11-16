Sen SeÃ§! Sen seÃ§, Online Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoâ€™nun sizler iÃ§in geliÅŸtirdiÄŸi bir seÃ§enek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 6 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.



Sistem Oyunu



Sistem oyunu; Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Oyun, bir kuponda 6â€™dan fazla rakam seÃ§ilmesiyle oluÅŸur. Oyuncular, altÄ±dan fazla rakam seÃ§erek seÃ§ilen rakamlarla oluÅŸturulabilecek tÃ¼m kombinasyonlarÄ± ayrÄ± kolonlar halinde otomatik olarak Ã¼retirler..



Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakÄ±n yerdeyiz!



Haftada 3 gÃ¼n kazanma ÅŸansÄ±n var! Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto haftada 3 gÃ¼n: Pazartesi, Ã‡arÅŸamba ve Cumartesi gÃ¼nleri Ã§ekilir. Her Ã§ekiliÅŸte kÃ¼re iÃ§erisindeki 90 numara iÃ§inden 6 numara + 1 numara (Joker) Ã§ekilir. Joker sayÄ±sÄ±; Ã§ekilen her bir rakam tekrar Ã§ekiliÅŸe dahil edilmeden Ã§ekilmektedir.



OynadÄ±ÄŸÄ±n her kolon Ã§ekiliÅŸte Ã§Ä±kan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doÄŸru tahmin edersen ikramiye kazanÄ±rsÄ±n. 6 bilen Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Loto bÃ¼yÃ¼k ikramiyesini kazanÄ±r! AynÄ± ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olmasÄ± halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasÄ±nda eÅŸit bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼r.