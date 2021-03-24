Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları yayınlandı! 24 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte geri sayım sona erdi. Dev ikramiyenin talihlisini aradığı çekilişte heyecan seviyesi katlandı. Çekilişin ardından, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre sorgulama ekranı millipiyangoonline’da erişime açıldı. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, 24 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte şanslı numaralar millipiyangoonline'da ilan edildi. Çekilişin sonuçlarını aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak sorgulayabilirsiniz. Haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçları erişime açıldı.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.