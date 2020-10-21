Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak ? Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için nefesler tutuldu. Şans oyunlarının kare ası olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ikinci çekilişi için geri sayım devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto oyunundan büyük ikramiye kazanıp kazanamayacaklarını merak eden şans oyunu tutkunları günün ilk ışıklarından itibaren saat araştırmalarına başladı. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte, 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
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Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto’da sonuç heyecanı erken saatlerden itibaren başladı. Sayısal Loto’nun gerçekleşen son çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 72 milyon 405 bin 801 lira devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesi nedeniyle Sayısal Loto’nun bu haftaki ikinci çekilişine ilgi büyük.
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Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.