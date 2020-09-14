Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da açıklandı! 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ilan edildi. 61 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi katlanan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da kamuoyuna duyuruldu. 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları şans oyunu tutkunlarını sevindirecek. Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilecek. Gözler şimdi 14 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Dev ikramiyesiyle gerçekleşen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 1, 65, 48, 54, 72, 82 ve joker 23 oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı yayınlanan 14 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan öğrenilecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarıyla ilgili detaylar.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
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Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.