Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: İkramiye devretti... 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam Sisal Şans tarafından saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan ilan edildi. 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 70.518.896,87 TL devretti. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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6 Ekim 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto dev ikramiyesiyle bu akşam çekildi. Noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.