Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: İkramiye devretti... 6 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da

NASIL OYNANIR? Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.



Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.



Tek kolon ücreti 3 TL’dir.



Sen Seç!



Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.