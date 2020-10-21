Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı - 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Şans oyunlarının kare ası olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki ikinci çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Çılgın Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye kazanıp kazanamayacaklarını merak eden şans oyunu tutkunlarının gözü sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 21 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto’da sonuç heyecanı erken saatlerden itibaren başladı. Sayısal Loto’nun gerçekleşen son çekilişinde 6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 72 milyon 405 bin 801 lira devretmişti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan numaralar 13,22,37,43,66,87 ve joker 65 olduÇekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Millipiyangoonline.com üzerinden canlı Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında ikramiyeler bilet numarası girilerek sorgulanacak. Bu akşamki Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan numaralar 13,22,37,43,66,87 ve joker 65 oldu.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.