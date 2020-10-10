Çılgın Sayısal Loto çekiliş bu akşam saat kaçta? 68 milyonu aşan büyük ikramiye.. Sonuçlar Millipiyangoonline.com'da olacak..
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 68 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Akşam ki çekiliş öncesinde geri sayım başladı.. Merakla çekiliş saati bekleniyor. Canlı yayınlanacak çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'da olacak. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 68 milyon TL'yi aştığı dev çekiliş öncesinde heyecan dorukta.. Sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama ekranı ile millipiyangoonline.com'dan ikramiye sonucunuzu öğrenebileceksiniz.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.