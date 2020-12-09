Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş bu akşam sona erdi. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası 9 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye tutarı ile çekilen Çılgın Sayısal Loto'da sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazandıran numaralar online olarak bilet numarası girilerek sorgulanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar...
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9, 13, 27, 53, 62, 90 ve joker 24 oldu. 9 Aralık 2020 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları aşağıdaki linkten online olarak öğrenilecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Çekilişler her hafta canlı yayında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.