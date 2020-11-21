Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları sorgulama: 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 81 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şimdi gözler Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralarda. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar
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Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:45'te gerçekleştirildi. Çekilişin sonrasında sonuçlar millipiyangoonlin.com'dan kamuoyuna duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranından bilet numaranız ile ikramiye kazandıran numaralar sorgulanabilecek. İkramiye tutarınızı öğrenmek için bilet numaranızı giriş yapıp sorgula kutusuna tıklamanız yeterli..
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından, hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.