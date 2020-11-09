Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu - 9 Kasım Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından gerçekleşti. 78 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan seviyesini katlayan Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar çekilişin ardından millipiyangoonline.com'da kamuoyuna duyuruldu. Bilet numarası ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com'da sorgulayabilirsiniz. İşte, merakla beklenen 9 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Canlı yayında ekranlara gelen Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com adresinde yer aldı. Kazandıran numaralar 5, 11, 32, 69, 70, 77 ve joker 28 oldu. İkramiye sonucunuzu öğrenebilmek için bilet numaranız ile online olarak sorgulama yapabilirsiniz. İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı.
Çılgın Sayısal Loto sonuçları yapılan çekilişin ardından erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
3
Abone Ol
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
4
Abone Ol
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.