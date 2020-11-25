Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu: 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. En çok rağbet gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılan çekilişin ardından millipiyangoonline.com'da ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 25 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
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Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 39, 42, 46, 53, 78, 87 ve joker 90 oldu. Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulamaları aşağıdaki link üzerinden yapılacak. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.