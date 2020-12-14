Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu! 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım bu akşam sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen canlı çekiliş sonrası, şanslı numaralar ve ikramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası şans oyunu meraklıların gözü kazandıran numaralara çevrildi. Peki, 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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Çılgın Sayısal Loto, 88 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 3, 6, 32, 60, 74, 76 ve joker 68 oldu. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar aşağıdaki linkten online sorgulanacak. İşte, 14 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişi sonrası şanslı numaralar ilan edildi. Çekilişle beraber sorgulama ekranı erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.