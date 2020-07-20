Çılgın iş adamı sonunda bunu da başardı

Dünyanın en zengin insanlarından biri Elon Musk, sıra dışı girişimleriyle adından söz ettirirken, önemli bir başarıya daha imza attı.
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Çılgın iş adamı Elon Musk durmak bilmiyor. Girişimleriyle gündemden düşmeyen Musk, bu kez kendi rekorunu kırdı, bakın neyi başardı?
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Son dört ayda kisisel serveti üç kat artan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, ilk kez en zenginler listesinde ilk 10'a girdi.
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BBC'nin haberine göre 49 yaşındaki girişimci, 69,1 milyar dolarlık servetiyle Forbes milyarderler listesinde 31'incilikten 9'uncu sıraya yükseldi. Musk'ın serveti dört ay önce 24,6 milyar dolardı.
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Tesla'nın hisseleri bu süre içinde yüzde 320 değer kazandı.
Forbes Dergisi'ne göre Musk, ilk 10'a girmesiyle ilgili olarak "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak" dedi.
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En zenginler listesinde 181,1 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer alıyor.
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Bezos'un yüzde 11 hisseye sahip olduğu Amazon'un değeri, koronavirüs salgınında dünya genelinde internet üzerinden alışverişin artmasıyla yüzde 69 artmıştı.
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Lüks tüketim arttı
Bezos'u 111,2 milyar dolar servetiyle Bill Gates ve 111,1 milyar dolarlık servetiyle Bernard Arnault izliyor.
Avrupa'nın en zengin kişisi olan Fransız iş insanı Arnault bünyesinde Christian Dior, Louis Vuitton, Fendi, Celine; Tiffany ve Dom Perignon 75 farklı lüks markayı barındıran LVMH şirketinin sahibi.
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Arnault'nun serveti Ocak sonu itibarıyla 108 milyar dolardı. Ancak salgın sırasında lüks tüketimin düşmesi nedeniyle Arnault'nun serveti Mart ortasında 76 milyar dolara gerilemişti.
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Oracle'ın kurucularından larry Ellison Ballmer 73 milyar dolarlık kişisel servetiyle listede beşinci sırada yer alırken, eski Microsoft CEO'su Steve Ballmer 72 milyar dolarlık servetiyle ilk 10'a giren yeni isimler arasında yer aldı. Microsoft'un hisseleri Mart ortasından bu yana yüzde 47 değer kazandı.
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Mart'tan bu yana serveti neredeyse ikiye katlanan Hindistanlı iş insanı Mukesh Ambani Amerikalı yatırımcı Warren Buffet'ı geride bırakarak listede yedinci sırada yer aldı. Serveti 71,4 milyar dolara ulaşan Ambani'nin telekom şirketi Reliance Jio, 2020'de büyük miktarda yatırım çekti.
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Facebook bu şirkete 5,7 milyar dolar, Google 4,5 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri ulusal varlık fonu Mubadala 1,2 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Son 20 yıldır ilk 10'da yer alan Warren Buffett, dört sıra birden gerileyerek sekizinciliğe indi.
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Sergey Brin'le birlikte Google'ı kuran ve geçen yılın sonuna kadar Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su olan Larry Page ise 67,1 dolarlık servetiyle listede 10'uncu sırada yer aldı.
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Dünyayı etkisi altına alan ve ne zaman biteceği merak edilen koronavirüsle ilgili dünyanın bir diğer en zengin isimlerinden Bill Gates'ten çok konuşulacak bir açıklama geldi.
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Gates, Bloomberg'e yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının dünyaya trilyon dolarlara mâl olacağını söyledi. Eşi ile birlikte kurdukları vakıfla bugüne dek virüse karşı 250 milyon dolar bağış yapıldığına vurgu yapan Gates, virüse karşı gelecek aşının da 12 aydan önce çıkmayacağını söyledi.
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Gates, 'HIV, sıtma ve çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına odaklanmış bir organizasyonu aldık ve neredeyse tamamen bu virüsün üzerinde çalışacak şekilde değiştirdik' dedi.
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Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Gates özellikle ABD'nin COVID-19 salgını karşısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. Gates, ABD'den beklenen liderliği bu konuda ortaya koyamadığını ve yeterli koordinasyon kuramadığını iddia etti.
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BGR'de yer alan habere göre, virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden biri yanlış bilgiler, haberler oldu. Gates Facebook ve benzeri platformların COVID-19 ile mücadelede sınıfta kaldığını belirtti.
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Gates, koronavirüsle ilgili oldukça kötümser... Gates'e göre virüs nedeniyle en fazla ölüm gelişmiş ülkelerde yaşanacak. 'Zengin ülkelerdeki toplumsal mesafe uygulamaları bu ülkelerde işe yaramayabilir' diyen Gates, bu ülkelerin büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşacaklarına dikkat çekti.
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İnsanların dışarı çıkıp bir şeyler yapmaya ilişkin isteklerinin değiştiğine vurgu yapan Gates, arz talep dengesinin eski haline dönmesinin uzun bir zaman alacağını söyledi. Peki hayat ne zaman normale dönecek?
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Virüs salgınının etkisinin uzun bir süre devam edeceğinin altını çizen Gates, hayatın normale dönmesinin 2021 sonbaharını bulacağını kaydetti. Amerika’da PBS televizyonuna konuşan Gates, koronavirüs aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az bir yıl süreceğini söyledi.
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Gates'in uyarıları bir yana yıllar önce ünlü fizikçi Stephen Hawking'in dünya ile ilgili kıyamet uyarıları bugün de akıllara geliyor. İşte Hawking'in ölümünden sonra çok konuşulan geleceğe dair önemli uyarıları...
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76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
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Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
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Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
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Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
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Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
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2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
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İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:
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"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."
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Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.
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Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.
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Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.
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Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.
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Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.
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Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:
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"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."
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Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.
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2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:
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"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.
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"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."