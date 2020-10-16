Cihangir’in yeni âşıkları...

Cihangir’in en yeni âşıklarının ise Vildan Atasever ve Mehmet Erdem olduğunu öğrendim! Geçtiğimiz temmuz ayında 1 yıllık nişanlısı Erkan Akdemir’den ayrılan güzel oyuncu, gönlünü romantik şarkıların prensi Mehmet Erdem’e kaptırmış. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin 1 aydır birlikte olduğu iddia ediliyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin görüntülenmemek için büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında...
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Katar’dan 500 bin dolarlık teklif
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, modacı Rufat İsmayil’le birlikte hazırladığı koleksiyonla Katar’a açılıyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Valide Sultan’ rolüyle Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncu Nebahat Çehre, bu kez tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Katar’a davet edilen Çehre, bir alışveriş merkezinin açılışını yapmış, AVM’nin sahibi olan şeyhin evindeki davette Katar’ın önde gelenleriyle tanışmıştı. Sadece güzelliğiyle değil, moda tercihleriyle de tam bir stil ikonu olan sanatçı, geçtiğimiz ay moda sektörüne giriş yaptı. Modacı Rufat İsmayil’le işbirliği yapan Çehre, kendi adını taşıyan 72 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarladı.Tasarımları büyük ilgi gören sanatçıya, Katar’dan da yüklü bir sipariş gelmiş. Rufat İsmayil’in Nişantaşı’ndaki atölyesine kapanarak 1 hafta içinde tüm siparişleri hazırlayan Çehre, üstüne bir de Katar’dan davet almış.Sanatçıya, AVM’lerde kendi adını vereceği koleksiyonunu satması için bir mağaza açması teklifinde bulunulmuş. Şu an bu teklifi düşünen Nebahat Çehre “evet” derse, bu işbirliğinden tam tamına 500 bin dolar alacak!
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Yarış hazırlığında talihsiz kaza
Cemiyetin ünlü ismi Aslı Sipahi’nin küçük yaşlardan beri profesyonel olarak binicilik sporuyla uğraştığı biliniyor. 1996 yılında engel atlama kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Sipahi, şimdilerde yeniden yarışlara hazırlanıyor.Eski milli binici, antrenmanlara yeniden başlamak için kendisine yeni bir at almış. Ancak “Levito” adını verdiği atıyla geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşamış!
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Engel atlarken düşen Sipahi’nin sol dirseği kırılmış. Büyük bir şevkle başladığı antrenmanlara şimdilik ara veren Aslı Hanım, iyileşir iyileşmez çalışmaya devam edecekmiş. Geçmiş olsun diyor ve yarışlarda bol şans diliyorum...
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Sağlığına kavuştu
Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Öztaşkın, 15 gün önce talihsiz bir rahatsızlık geçirmiş. Beyinde emboli atması sonucu hastaneye kaldırılan Öztaşkın, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuşmuş. Hâlâ istirahatte olan Nuri Bey’in sağlık durumu iyiymiş.İlk evliliğinden bir kızı olan Nuri Öztaşkın, 2013 yılında Dicle İpek’le hayatını birleştirmiş, 1 yıl sonra da ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Allah evlatlarına bağışlamış. Ben de Nuri Öztaşkın’a geçmiş olsun diyorum...