Cihangir’in yeni âşıkları...

Katar’dan 500 bin dolarlık teklif Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Nebahat Çehre, modacı Rufat İsmayil’le birlikte hazırladığı koleksiyonla Katar’a açılıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Valide Sultan’ rolüyle Arap ülkelerinde geniş bir hayran kitlesi edinen usta oyuncu Nebahat Çehre, bu kez tasarımlarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce Katar’a davet edilen Çehre, bir alışveriş merkezinin açılışını yapmış, AVM’nin sahibi olan şeyhin evindeki davette Katar’ın önde gelenleriyle tanışmıştı. Sadece güzelliğiyle değil, moda tercihleriyle de tam bir stil ikonu olan sanatçı, geçtiğimiz ay moda sektörüne giriş yaptı. Modacı Rufat İsmayil’le işbirliği yapan Çehre, kendi adını taşıyan 72 parçalık bir kapsül koleksiyon tasarladı.Tasarımları büyük ilgi gören sanatçıya, Katar’dan da yüklü bir sipariş gelmiş. Rufat İsmayil’in Nişantaşı’ndaki atölyesine kapanarak 1 hafta içinde tüm siparişleri hazırlayan Çehre, üstüne bir de Katar’dan davet almış.Sanatçıya, AVM’lerde kendi adını vereceği koleksiyonunu satması için bir mağaza açması teklifinde bulunulmuş. Şu an bu teklifi düşünen Nebahat Çehre “evet” derse, bu işbirliğinden tam tamına 500 bin dolar alacak!