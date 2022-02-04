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Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında? Yalnız Kurt’un Kumandan Davut’u Cihan Ünal hakkında bilgiler

#Cihan Ünal#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Kumandan

Cihan Ünal ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Yalnız Kurt dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Kumandan Davut karakterine Cihan Ünal hayat veriyor. Önemli karakterlerinden olan Davut Bahadır eski asker ve istihbaratçı. Peki, Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında?

1/3Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında Yalnız Kurt’un Kumandan Davut’u Cihan Ünal hakkında bilgiler

Cihan Ünal yeni dizisi ile ekranlara geri döndü. Yalnız Kurt dizisinde Kumandan Davut Bahadır’a hayat veren Ünal’ın daha önce rol aldığı diziler arasında Bir Mucize Olsun, Aşk Yeniden, Bağdat Hatun, 4. Murat, Kadın İsterse de bulunuyor.

2/3CİHAN ÜNAL KİMDİR

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Ekranlara Yalnız Kurt dizisi ile geri dönen Cihan Ünal, 1976 doğumlu. Kastamonu’da dünyaya gelen sevilen isim 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı ve aynı yıllarda tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı.

Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru isimli oyunda başrolde yer aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine başladı.

3/3Cihan Ünal kimdir, kaç yaşında Yalnız Kurt’un Kumandan Davut’u Cihan Ünal hakkında bilgiler

Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.Cihan Ünal’ın Sabiş Kuzuoğlu ile olan evliliğinden Irmak isminde, Türkan Şoray ile yaptığı evliliğinden ise Yağmur isminde kızları bulunuyor.

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#Cihan Ünal#Yalnız Kurt#Yalnız Kurt Kumandan