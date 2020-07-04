Çığlıkları adayı inletti! Büyük finale günler kala Survivor'da Sercan şoku!

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da sona gelindi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adada 6 kişi kalan yarışmacılar, son 4'e girebilmek için yarışacak... Fragmanın en dikkat çeken noktası bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Sercan'ın sakatlanması oldu.