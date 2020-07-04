Çığlıkları adayı inletti! Büyük finale günler kala Survivor'da Sercan şoku!
Yayınlanmaya başladığı ilk günden bu yana izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor'da büyük finale günler kaldı. Elif, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Elif ve Sercan'ın son 6'ya kaldığı Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacıların bireysel dokunulmazlık için mücadele edeceği yeni bölüme Sercan'ın çığlıkları damga vurdu. İşte bu akşam Survivor'da yaşanacaklar...
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Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'da sona gelindi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adada 6 kişi kalan yarışmacılar, son 4'e girebilmek için yarışacak... Fragmanın en dikkat çeken noktası bireysel dokunulmazlık mücadelesinde Sercan'ın sakatlanması oldu.
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Çığlıkları adayı inleten ünlü futbolcunun yardımına doktorlar, yarışmacı arkadaşları ve teknik ekip yetişti.
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Ada konseyine katılmayan Sercan Yıldırım'ın sağlık durumu ve Survivor yolculuğunun akıbeti bu akşam belli olacak.
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YASİN'DEN SİTEM
Adada geçtiğimiz gün oynanan kaptanlık oyunun ardından takımlar yeniden belirlendi.
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Cemal Can'ın ikilemde kaldığını hisseden Yasin, arkadaşının kararına yardımcı oldu. Bu davranışından sonra teşekkür bekleyen Yasin, 'huzur bozulmasın diye bir adım attım, teşekkür bekledim ama gelmedi' diyerek sitem etti.