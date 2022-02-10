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Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Çiğdem Tunç'un son hali

#Çiğdem Tunç#Çiğdem Tunç Kimdir#Çiğdem Tunç Son Hali

Samimi açıklamalarıyla tanınan sunucu, oyuncu Çiğdem Tunç son hali ile merak konusu oldu. Mehmet Ali Erbil ile bir döneme damga vuran Çiğdem tunç yıllara meydan okumaya devam ediyor. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Çiğdem Tunç hakkında merak edilenler...

1/3Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli İşte, Çiğdem Tunçun son hali

Çiğdem Tunç, açıklamaları ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Çılgın Bediş, Tatlı Hayat, Çekirdek Aile ve Yalan Dünya gibi projelerle tanınan Çiğdem Tunç, bir dönem Mehmet Ali Erbil’e partnerlik etmişti. Peki, Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Çiğdem Tun'un son hali...

2/3ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR

ÇİĞDEM TUNÇ KİMDİR?

28 Haziran 1964 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümünü bitirdi. 15 yıl boyunca bale eğitimi alan Çiğdem Tunç, profesyonel sanat hayatına İDOB'de balerin olarak başladı. Pek çok Sinema filminde ve müzikallerde başrollerde, yardımcı ve konuk oyuncu olarak rol almıştır. Birçok sinema, tiyatro, televizyon programı ve etkinliklerde oyuncu, sunucu ve seslendirmen olarak görev aldı. Televizyon kariyeri ise "Boğaziçinden", "Bizden size". "Teleskop" programlarında dans etmesi ile başladı. Çiğdem Tunç, 1995 yılında fotoğrafçı Hulki Mengü ile evlendi. 25 Mayıs 2007 tarihinde boşandı.

Aranjörlüğünü Garo Mafyan'ın yaptığı "Biz İkimiz" isimli bir albümde Mehmet Ali Erbil ile birlikte çalışan Çiğdem Tunç aynı zamanda "Şiir, Şehir, İstanbul" projesinde şair Sunay Akın'ın şiirlerini okudu.

3/3Çiğdem Tunç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli İşte, Çiğdem Tunçun son hali

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona giren "Vay Başıma Gelenler 2,5" adlı sinema filminde Yıldırım Memişoğlu, Bülent Çolak, Metin Zakoğlu, Fatma Toptaş, Dilek Serbest, Esra Sönmezer, Volkan Keskin ve Mustafa Şen ile birlikte rol aldı.

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