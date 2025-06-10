Çiftliklerde üretilip tedavide kullanılıyor... 'Kanser hücrelerine uyguladık, başarılı sonuç aldık'

'SÜLÜKTEKİ ENZİMLER KANIN PIHTILAŞMASINI ENGELLİYOR'

Halk arasında 'sülüğü bırakın, o kendi rahatsızlığı bulur' şeklinde bir inanış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mollahaliloğlu, "Aslında bu böyle değildir. Çünkü sülük aslında nerede fazla kan varsa orayı bulur ve orayı emmeye başlar. Biz akupunktur noktalarını kullanıyoruz. Çünkü akupunktur noktalarında her bir noktanın hangi hastalık için kullanıldığı bilinmekte. Biz de akupunktur noktalarını kanataraktan, daha sonra sülüğü de orada yerleştirip, sabit bir şekilde tedavisini sağlıyoruz. İlla rahatsızlık için sülük kullanılmaz.