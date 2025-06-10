Çiftliklerde üretilip tedavide kullanılıyor... 'Kanser hücrelerine uyguladık, başarılı sonuç aldık'

'ÇİFTLİKLERDE ÜRETİLEN SÜLÜKLERİN KULLANILMASI ÖNEMLİ'
GETAT Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, merkezde, Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılında yayımladığı mevzuatta belirtilen kupa tedavisi, sülük tedavisi, akupunktur, ozon, bitkilerle tedavi, osteopati gibi yaklaşık 14 alana yönelik destekleyici tedaviler yaptıklarını söyledi. Tıbbi sülük yetiştiriciliği noktasında bakanlık ruhsatlı ilk üniversite olduklarını belirten Mollahaliloğlu, "Sülüklerin doğadan toplamayla değil, çiftlikte üretimiyle kişilerde kullanılması gerekmektedir. Çünkü doğadan topladığınızda hem doğadaki sayı azalmakta hem aynı zamanda doğadan toplamış olduğunuz sülüklerde herhangi bir hastalık varsa, o hastalığı hastaya taşımış olmaktasınız. Bu anlamda çiftliklerde üretilen sülüklerin kullanılması önem arz etmektedir. Zaten mevzuat da bunu emretmektedir" dedi.