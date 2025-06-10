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Çiftliklerde üretilip tedavide kullanılıyor... 'Kanser hücrelerine uyguladık, başarılı sonuç aldık'

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#Tedavi#Kanser#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 13:49

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (GETAT) uygulanan sülük tedavisi, kanın pıhtılaşmasına engel olarak kalp krizi riskine karşı alternatif bir tedavi yöntemi sunuyor.