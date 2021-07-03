Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kimdir, Türkiye’ye döndü mü?
Üç yıldır “firari” olan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye dönüşü için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Peki, Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kimdir?
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Üç yıldır “firari” olan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya’da teslim olmasının ardından Türkiye’ye dönüşü için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Peki, Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kimdir?
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Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991, nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştır. Aslen Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı.
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Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı.
Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı.
Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 'Çiftlik Bank' CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.
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MEHMET AYDIN HANGİ SUÇLARDAN ARANIYOR
Aydın hakkında, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmış bir dava var. Aydın, halen* Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi kurumlarının Araç Olarak Kullanılması suçundan İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.04.2021 tarihli,
* Tehdit suçundan Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 08 Şubat 2021 tarihli,
* Bankacılık Kanununa Muhalefet suçundan İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinin 06 Haziran 2018 tarihli,
* “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçları kapsamında Geyve Sulh Ceza Hâkimliği’nin 19 Mart 2018 tarihli yakalama kararlarına istinaden kırmızı bültenle aranıyordu.