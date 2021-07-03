Çiftlikbank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın kimdir, Türkiye’ye döndü mü?

Ağustos 2016'da merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı.



Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı.



Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 'Çiftlik Bank' CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.