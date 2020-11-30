Çiftçilik belgesi aldı! Oyuncu Filiz Taçbaş'ın yeni hayatı
Kimi sakin bir hayatı seçti kimisi sadece sezonluk gidiyor. İşte şehir hayatından sıkılıp soluğu doğada alan ünlü isimler...
Tarlasına ahşap baraka, taş fırın ve sulama için kuyu açtıran Filiz Taçbaş’ın yalın ayak çalışırken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Tarımcılığa başlayan oyuncu, tarlasında zeytin, limon ve çeşitli meyveler yetiştiriyor. Şu sıralar rol aldığı “Çukur” dizisi sebebiyle İstanbul-İzmir arası mekik dokuyan Filiz Taçbaş, konuyla ilgili şöyle konuştu:
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan oyuncu Gizem Karaca evlendikten sonra İzmir'e yerleşti. Doğa ile iç içe bir yaşam tarzını benimseyen Karaca, evinin bahçesine sebze-meyve ekti. Karaca emeklerinin karşılığını aldı. Ünlü oyuncu topladığı mahsulleri sosyal medya hesabından paylaştı.
2011 Miss Turkey ikincisi Gizem Karaca kariyerine oyuncu olarak devam etti. Birbirinden başarılı projelerde yer alan Karaca, 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturdu.
Koronavirüs salgını sebebiyle pandemi sürecini evinde geçiren Karaca, kendisini bahçe işlerine verdi.
Bu süreçte organik tarıma başlayan Karaca, bahçesine domates, biber, salatalık, soğan ve patlıcan ekti.
Şehrin kaosundan kaçıp Göcek’e yerleşen Göksel, burada kendine huzurlu bir yaşam kurdu.
Mart ayından bu yana kaldığı köyde bahçe işleriyle ilgilenen, yöresel yemekler pişiren ve evinin tüm işlerini kendi yapan Göksel, yeni albümü için de kolları sıvadı. Evine stüdyo kuran sanatçı, yeni şarkılarının ön kayıtlarını yapmaya başladı.
BURADA MUTLUYUM
Karantina günlerini Muğla’daki bir köy evinde geçiren ünlü şarkıcı, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum” diye konuştu. İstanbul’a dönmeyi henüz düşünmediğini de dile getiren Göksel şöyle konuştu: “İstanbul’da konforlu bir hayatım vardı ama burada mutluyum. Burada kalmak istiyorum ama İstanbul’da ailem var. Yarı orada, yarı burada bir hayat kurabilirim.”
Yeni hayatından kesitleri de paylaşan Göksel tecrübelerini sevenlerine aktarıyor. 'Kuyudan suyu da çektim, az kaldı hepsini öğreneceğim. Bu hayatta çok çektim ‘ diyen teyzemizin ömrünün bundan sonrasının gül bahçesi gibi geçmesini diliyorum.'
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