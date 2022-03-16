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Çiftçilerin hazine faiz destekli kredi limiti yükseliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere üç müjde birden

#Çiftçi#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan

Çiftçi hazine faiz destekli kredileri ile ilgili önemli açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçilere sulama, enerji ve kredi konusunda iki önemli müjdelerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini de kolaylaştırıyoruz." diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm kurumların bu süreçleri yakından takip ederek neticelendireceğini belirtti. İşte, çiftçi kredileri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.

1/5Çiftçilerin hazine faiz destekli kredi limiti yükseliyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçilere üç müjde birden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan yaptığı açıklamada çiftçiler için sulama, enerji ve kredilerle ilgili müjdelerini duyurdu. Müjdenin "Tarımsal sulamada kullanacakları enerjiyi daha uygun maliyetlerle temin etmelerine yönelik" olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

2/5CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Diğer yandan çiftçilerimize, sulama, enerji, ve kredi konusunda önemli müjdelerimiz var; İlk olarak ülkemiz tarımını, su ile bereketlendirerek, daha üst seviyelere çıkarmak için barajı ve göleti tamamlanmış tarımsal alanlardaki sulama tesislerini hızla bitirerek milli ekonomiye kazandıracağız. Böylece 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız. Özellikle açık sistemden kapalı sisteme süratle geçeceğiz. Ağırlıklı bir çok yerde barajlarımız, enerji, bağlantılı olsa da buralarda yapacağımız projelendirmelerle sulama sistemlerine geçmenin adımlarını atacağız.

3/5Çiftçilerin hazine faiz destekli kredi limiti yükseliyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçilere üç müjde birden

İkinci müjdemiz, çiftçilerimiz tarımsal sulamada kullanacakları enerjiyi, daha uygun maliyetlerle temin etmelerine yöneliktir. Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 53’ü hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Özellikle ülkemizin ciddi potansiyele sahip olduğu güneşten elektrik üretimine yönelik çok büyük yatırımlar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Bugün hangi şehrimize giderseniz gidin geçtiğiniz yolların çevresinde güneş enerjisi tarlalarını, çatı üstü sistemlerini görürsünüz. Küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebi ile elektrik maliyetlerinde yaşana artışların çiftçilerimizi sulama birliklerimizi, kooperatiflerimizi zorladığını biliyoruz.

4/5Çiftçilerin hazine faiz destekli kredi limiti yükseliyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçilere üç müjde birden

Her ne kadar elektrik de KDV indirimiyle çiftçilerimizin maliyetlerinde bir parça azalma sağladıysak da soruna daha kökten çözümler bulmamız gerektiğini farkındayız. Güneşten elektrik enerjisi üreten tesislere zaten ciddi bir destek veriyoruz. Bu desteği çiftçilerimize yönelik olarak daha da artıyoruz. Özelikle sağlayacağımız finansman kolaylıklarıyla sulama faaliyetlerinde güneşten elde edilen elektriğin payını hızla artırmayı planlıyoruz. Tarım alanlarındaki sulama imkanları genişlediği için üretim artarken azalan elektrik maliyetleri sebebi ile çiftçilerimizin gelirleri de artacaktır. Tüketicilerin kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurabilmelerini kolaylaştırmak için belediyeler, sanayi tesisleri ve tarımsal sulama abonelerinin sözleşme güçlerinin iki katına kadar lisansız üretim tesisi kurabilmelerine imkan sağladık. Meskenler için de vergi istisnasına tabi kurulu güç rakamını 10 kilovat saatten 25 kilovat saate çıkardık. Amacımız her alanda enerji maliyetlerini düşürecek çalışmaların önünü açmaktır. Bu adımlar aynı zamanda Paris iklim anlaşması kapsamında hayata geçirmemiz gereken yapısal değişimlere katkı sağlayacak, enerji arz güvenliğimizi güçlendirecektir.

5/5Çiftçilerin hazine faiz destekli kredi limiti yükseliyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçilere üç müjde birden

Çiftçilerimize üçüncü müjdemiz hazine faiz destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini de kolaylaştırıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız bu süreçleri yakından takip ederek neticelendirecektir. Sulama, enerji, ve kredi konusunda attığımız bu adımların çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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#Çiftçi#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan