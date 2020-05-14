Çiftçiler günü mesajları 2020! 14 Mayıs Çifçiler Günü kutlama mesajları ve sözleri
Her yıl kutlanan çiftçiler günü, 14 Mayıs Perşembe günü de mesajlar ve sözler ile paylaşımlara konu olacak. Toprakların işlenip meyve, sebze, tahıl ve bakliyat ürünlerinin sofralara yetiştirilmesinde çok önemli rol oynayan toprak emekçileri için kutlanan çiftçiler günü, mesajlar ve sözler ile idrak ediliyor. İşte, bu mesleği idame eden yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı çiftçiler günü mesajları ve sözleri derlemesi
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Toprağa güç veren bireyler olan çiftçiler için kutlanan çiftçiler günü, bu yıl da coşkuyla geçecek. Birbirinden anlamlı ve çiftçiler günü mesajı arasından birisini seçerek bu mesleğin erbabı olan yakınlarına gönderebilecek olan vatandaşlar, bugünün anlam ve önemine vurgu yapıp farkındalık yaratacak. İşte, bu kapsamda gönderilerinizde yer verebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı çiftçiler günü mesajları derlemesi
ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI
Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
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Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…
Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
3
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Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
4
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Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.
Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.
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Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…
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ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ
"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek."
"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."
"Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."
"Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinesiz tarım olmaz."
"Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür."
"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."