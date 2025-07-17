Çiftçiler 'beyaz altın' için tarlada nöbet tutuyor: Güvenlik kamerası kurduran da var aracında yatıp kalkan da

"15 GÜN DAHA MİNİBÜSÜN İÇİNDE YATIP MALIMIZI KORUYACAĞIZ"

Çetmi köyünde sarımsak yetiştiriciliği yapan İrfan Ünvar, tarlasına getirdiği minibüste yattığını ifade ederek, "Sarımsak hasadımız devam ediyor. Bu sene rekolte iyi gibi görülüyor. Fiyatlar da iyi olursa daha iyi olacak. Tabii masraflarımız çok. Fiyatlar şu an biraz düşük gibi, kuruduktan sonra artacaktır. Hırsızlar da buralara gelmeye başladı. Biz de mecburen tarlalarımızda böyle tüfekle beklemek zorundayız. Bu caydırıcı anlamda, bir insan vurma niyetinde değiliz. Sadece mahsulümüzü korumak istiyoruz. Sonuçta 8 ay boyunca biz buna emek veriyoruz. 15 Ocak'tan beri, çapası, sulaması, ilaçlaması, mazotu derken çok masraf yaptık. Bu sebeple de sabaha kadar hırsızlara karşı nöbet tutuyoruz. Minibüste dinleniyoruz, yatağımızı yorganımızı aldık. Minibüs ev gibi oldu bize. 15 gün daha minibüsün içinde yatıp malımızı koruyacağız" dedi.