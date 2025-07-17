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Çiftçiler 'beyaz altın' için tarlada nöbet tutuyor: Güvenlik kamerası kurduran da var aracında yatıp kalkan da

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#Tarım#Kastamonu#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 10:39

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hasadı devam eden Taşköprü sarımsağını hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, tarlalarda gece boyunca nöbet tutuyor. Bazı çiftçiler ise çözümü tarlalarına güvenlik kamerası kurmakta buldu.