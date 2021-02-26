Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? İşte çiftçi destek ödemeleri için yapılan açıklama
Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kırsal bölgede tarımı ve hayvancılığı desteklemek amacıyla çiftçilere ödenen gübre, mazot destek ödemeleri tarihi belli oldu. Peki, çiftçiye destek ödemeleri başladı mı?
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemelerinin bugün yatırılmaya başlandığını açıkladı.
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Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödenecek.
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Destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 TL ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık” dedi.
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ÇİFTÇİYE TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ
Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı