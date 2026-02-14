Çiçeklerin dünyaya bu kadar zarar verdiğini biliyor muydunuz? Sevgililer Günü’nde sevgilinize alırken bir kere daha düşünün

İklime en çok zarar veren ürünlerin başında geliyor

Dünyanın dört bir yanına taşıdığımız diğer bozulabilir ürünlerle karşılaştırıldığında, çiçekler belki de iklime en çok zarar veren ürünler olarak öne çıkıyor.

Neredeyse diğer her şey, hava taşımacılığının yüzde 1'i kadar karbon ayak izine sahip olan gemilerle taşınıyor.