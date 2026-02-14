Çiçeklerin dünyaya bu kadar zarar verdiğini biliyor muydunuz? Sevgililer Günü’nde sevgilinize alırken bir kere daha düşünün

Yerel mağazaları tercih edin
Tüketiciler olarak bizlerin yapabileceği bir başka şey de zincirler yerine, yerel bir çiçekçiden gül, karanfil ve krizantem dışında bir buket satın almak. Daha etkili olacak yol ise, çiçeği direkt yetiştiricinin kendisinden satın almak olacaktır.
Sonuçta, çiçek endüstrisinin çevreye verdiği zararlar, ucuz ve anlık tatmin arzumuzdan ve özel sektörün bunu üretmek için acımasızca verimli bir şekilde istekli olmasından kaynaklanıyor. İnsanların ve gezegenin refahı ikinci sırada geliyor.