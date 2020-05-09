Çiçekler açık mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu?

İşte genelgedeki o kısım;10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri açık olacaktır.Genelgeye göre, “Anneler Günü” dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.