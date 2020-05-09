Çiçekler açık mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu?
Hafta sonu yasağının bu kez Anneler Günü'nü de kapsamı soru işaretlerine neden oldu. Anneler Günü hediyesi için tercihini çiçekten yana kullanacak olanlar, çiçekçilerin çalışma durumunu merak ediyor. İçişleri Bakanlığının gönderdiği genelgede çiçekçilerin durumuyla ilgili de bir detay var. Peki, çiçekler açık mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler çalışıyor mu?
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Anneler Günü kutlamalarının başlamasına kısa bir süre kala gözler çiçekçilerin durumuna çevrildi. Her yıl mayıs ayının 2. haftasında kutlanan Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs'a denk geliyor. Bu yıl Corona virüsü gölgesinde geçecek olan Anneler Günü'nde annelerini çiçekle mutlu etmek isteyenler, çiçekçilerin hafta sonu açık olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.
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İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı kapsamında yayınladığı genelgede, çiçek satan dükkanlara ilişkin bir detay paylaştı.İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi. 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen “Anneler Günü” unutulmadı.
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İşte genelgedeki o kısım;10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günü evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri açık olacaktır.Genelgeye göre, “Anneler Günü” dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.