Çiçekçiyle sıkı pazarlık! Seray Kaya: Lütfen cimri yazmayın!

'Senden nefret ediyoruz', 'Neden yaşıyorsun?' gibi tepkiler vardı, hala onun etkisindeler. Eskiden küfür aldığım kadar şu an küfür almıyorum neyse ki? Biraz dizi dışına çıkıp kişiselleştirdiler durumu. 'Bu benim işim ve ilk kez birinden nefret edildiğini duymak beni mutlu etti' diyordum. 'Senden nefret ediyoruz' dediklerinde seviniyordum."