‘Ciara’ ve ‘Sabine’ Avrupa’da hayatı durdurdu

Ciara ve Sabine fırtınaları tüm Avrupa’yı etkisi altına alarak adeta hayatı felç etti. Birçok Avrupa ülkesinde uçak ve tren seferleri iptal edilirken, turuncu alarm ilan edilen Fransa’da 1 kişi hayatını kaybetti. Ağaçların devrildiği Hollanda’da maçlar iptal edilirken Almanya’da ise bugün 140 uçuş daha iptal edildi.
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BRİTANYA SELE TESLİM: İskoçya’da fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. İskoçya dağlarında fırtınanın şiddetinin saatte 180 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi. Britanya Meteoroloji Servisi su baskınları, devrilen ağaçlarla fırtınanın savurduğu parçalar ve kıyı bölgelerinde şiddetli dalgalar meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Çok sayıda feribot seferinin fırtına yüzünden iptal edildiği duyuruldu.
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FRANSA’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ: Fransa’nın kuzey bölgesinin bazı kesimlerinde turuncu alarm verildi. Meteoroloji servisi 42 ilde alarm verirken fırtınanın bugün de etkisini sürdüreceğini bildirdi. Fırtınanın hızının yer yer saatte 110 kilometre ile 140 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Fırtına nedeniyle demir yolu, deniz yolu ulaşımı ve uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Saatte 140 kilometre hızla ilerleyen fırtına, ağaçlarının devrilmesine neden olurken Paris’in banliyö bölgesinde scooter kullanan bir adamın düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Beauvais Havaalanı’nda tüm uçuşların askıya aldığı duyuruldu. Ayrıca ülkenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.
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ALMANYA’YI SABİNE VURDU: Almanya genelinde etkili olan Sabine kasırgası nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi uçuşlarını iptal etti. Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport’tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln-Bonn, Münih ve Hamburg havalimanlarında dün 350’den fazla uçuş iptal edilmişti.
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ETKİSİ ARTACAK: Alman hava yolu firması Lufthansa da Münih’teki havalimanında bugün planlanan karşılıklı uçuşların öğleye kadar askıya alındığını duyurdu. Kasırganın uçakların kalkış ve inişlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsünde bulunan yetkililer, yolcuların, uçuşlarıyla ilgili bilgileri internet sitesi üzerinden alabileceğini belirtti. Almanya’da etkili olmaya başlayan Sabine kasırgası demir yolu ulaşımında aksaklıklara neden olurken, Alman Meteoroloji Dairesi, etkisinin artması beklenen Sabine kasırgasına karşı vatandaşları uyardı.
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HOLLANDA’DA MAÇLAR İPTAL:Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), ülkenin tamamında turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu. Bazı bölgelerde tren raylarına devrilen ağaçlar ve oluşan hasarlar nedeniyle çok sayıda tren seferleri iptal edildi ve aksamalar yaşandı. Amsterdam Schiphol ve Rotterdam havalimanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuş iptal edildi.
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Kraliyet Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda Eredivisi Ligi’nde ve ülke genelindeki amatör maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Rotterdam Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise kentte bulunan Kralingen ormanının güvenlik açısından ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi. Hollanda Kraliyet Turizm Vakfı sosyal medya hesabından gerekli olmadığı takdirde yolculuk yapılmaması tavsiyesinde bulundu.
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BRÜKSEL’DE UÇUŞLAR İPTAL: Belçika’ya da ulaşan Ciara Fırtınası’nın 24 saat boyunca ülke genelinde etkili olacağı ifade edildi. Ülkede fırtınanın saatteki hızının 130 kilometreye kadar çıkacağı duyurulurken başkent Brüksel’de 60 civarında uçuş iptal edildi. Ülkenin bazı kesimlerinde fırtına nedeniyle çok sayıda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Polis, halkı zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarırken, dışarı çıkan vatandaşların özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmesi istendi.