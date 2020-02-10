‘Ciara’ ve ‘Sabine’ Avrupa’da hayatı durdurdu

FRANSA’DA 1 KİŞİ ÖLDÜ: Fransa’nın kuzey bölgesinin bazı kesimlerinde turuncu alarm verildi. Meteoroloji servisi 42 ilde alarm verirken fırtınanın bugün de etkisini sürdüreceğini bildirdi. Fırtınanın hızının yer yer saatte 110 kilometre ile 140 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi. Fırtına nedeniyle demir yolu, deniz yolu ulaşımı ve uçak seferlerinde aksamalar yaşandığı bildirildi. Saatte 140 kilometre hızla ilerleyen fırtına, ağaçlarının devrilmesine neden olurken Paris’in banliyö bölgesinde scooter kullanan bir adamın düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Beauvais Havaalanı’nda tüm uçuşların askıya aldığı duyuruldu. Ayrıca ülkenin bazı yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.