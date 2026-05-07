CIA'in ‘medyum casusu’ konuştu: Sonsuz bilince ulaşmanın yolunu açıkladı

Graff bugün hâlâ insanların sezgisel becerilerini geliştirebileceğini, bunun yaratıcılığı ve farkındalığı artırabileceğini savunuyor. Hatta zihinsel odaklanmanın bir gün uzaktan iyileşme süreçlerine destek olabileceğini bile öne sürüyor. Ancak bu noktada en kritik ayrım şu: Bu iddialar ilgi çekici olsa da ana akım bilim, uzaktan algılama ve medyumlukla ilişkilendirilen yetenekler konusunda güçlü, tekrarlanabilir ve bağımsız biçimde doğrulanmış kanıtlar gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle Graff’ın açıklamaları, kesinleşmiş bir bilimsel bulgu değil; insan zihninin sınırlarına dair tartışmalı ve sıra dışı bir iddia olarak değerlendirilmeli.