Chrome kullananlar dikkat! İnternete giren herkes artık...
Google'ın popüler web tarayıcısı Chrome'a yepyeni bir özellik geliyor. Bakın girenler neyle karşılaşacak?
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Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı olan Chrome, kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek yeni bir özelliği hayata geçiriyor.
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Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.
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İstanbul'u hiç böyle gördünüz mü?
Google'ın zaman tüneli İstanbul'un değişimini gözler önüne serdi. İstanbul'un yıllar içindeki değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü de 1984 yılına ait...
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Yıl: 1985
1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.
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Yıl: 1986
Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.
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Yıl: 1987
Aradan geçen yıllarla birlikte şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor. Sadece birkaç sene geçmek bile aradaki farkı gözler önüne seriyor.
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Yıl: 1988
Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulaması, kullanıcıların harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.
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Yıl: 1989
Google Earth'ün zaman aşımı özelliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.
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Yıl: 1990
Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.
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Yıl: 1991
Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.
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Yıl: 1992
Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.
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Yıl: 1993
Özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.
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Yıl: 1994
Google Earth'ün bu özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.
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Yıl: 1995
Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.
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Yıl: 1996
Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.
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Yıl: 1997
Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.
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Yıl: 1998
Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.
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Yıl: 1999
Google, diğer yandan koronavirüs sonrası değişen alışkanlıkları çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Bu bilgileri sürekli güncellemeyi planlayan Google'ın amacı rakamların ve kalıpların iki ya da üç gün öncesine göre nasıl değiştiğini de ortaya koymak.
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Yıl: 2000
Google zaten daha önce de benzer bir şekilde belli müzeler, dükkanlar ve diğer bazı mekanların en kalabalık olduğu zamanları gösteriyor, farklı yolların trafik yoğunluğunu güncellemek suretiyle motorlu araç sürücülerine destek sağlıyordu. Şimdi aynı veriler, insan yoğunluğunu, salgın nedeniyle konulan sokağa çıkma sınırlamaları öncesi dönemle karşılaştırmak için kullanılacak.