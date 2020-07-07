Chrome ile internete girenlere çok önemli uyarı! Değişiyor...

Hali hazırda test aşamasında olan özellik, kullanıcıların sekmeleri daha kolay bir şekilde organize etmesine yardımcı oluyor. Aynı anda çok sayıda sekme ile çalışmak zorunda olan kullanıcıların yararlanabileceği özellik, kişilerin sekmeleri renk kodu ve isimler aracılığıyla gruplandırmasına ve bu sayede aralarında kaybolmadan çalışabilmesine imkan sağlıyor.