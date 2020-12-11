Ünlü şarkıcı üçüncü hamileliğini böyle duyurdu: Sen ve ben, daha fazla sevgi
Koronavirüs pandemisi nedeniyle milyonlarca insanın hayatı pek de olumlu olmayan bir biçimde değişti. Ama bazı kişiler bu zorlu süreçte hayatlarının en mutlu haberini de aldı. Tıpkı gösteri dünyasının ünlü çiftleri gibi.
Backgrid USA, Backgrid UK, Instagram
Koronavirüs karantinası sürecinde ünlüler dünyasından bebek haberleri ardı ardına geliyor. Bunlara bir yenisi de ünlü şarkıcı ile kocası tarafından eklendi. Çift, üçüncü bebeklerini beklediklerini sosyal medyada paylaştıkları bu fotoğrafla duyurdu.
Christina Milian ile 34 yaşındaki Pakora'nın yeni dünyaya gelecek bu bebek dışında 10 aylık Isaiah adında bir çocuğu daha bulunuyor. Milian'ın rap'çi The Dream ile ilişkisinden de 10 yaşında Violet adında bir kızı bulunuyor.
Karantina sürecinde bebek haberi veren ünlülerden biri de model Karlie Kloss ve kocası Joshua Kusher. Daha önce mutlu haberi sosyal medyadan duyuran Kloss, son olarak da büyüyen karnıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Kloss'un bu paylaşımına ünlü meslektaşlarından ve takipçilerinden tebrik mesajları yazdı.
2018 yılında evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner, önümüzdeki yıl ilk bebeklerini kucaklarına alacak. Onlar yakın zamanda bebek haberi duyuran tek ünlü çift değil. İşte belki de hayatlarının en zor döneminde birdenbire dünyanın en mutlu insanlarına dönüşen o ünlü çiftler.
Moda dünyasından gelen bir bebek haberinin kahramanı da model Elsa Hosk ile sevgilisi Tom Daly. 31 yaşındaki Hosk, "Bir süredir karnımda bir melek taşıyorum" diyerek hamile olduğunu duyurdu.
Aktör Josh Brolin ile Kathryn Boyd ikinci bebeklerini bekliyor. Aktörün eski evliliğinden iki yetişkin çocuğu şimdiki eşinden de küçük bir çocuğu bulunuyor. Brolin yakında dördüncü kez baba olacak.
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